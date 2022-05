«Die Höhle der Löwen»: Harte Verhandlungen und emotionale Investoren

Als nächstes geht es wieder ums Meer - in der Dusche. Shower+ ist eine Applikation für die Dusche, die Meersalz in das Duschwasser bringt und Menschen mit Hautkrankheiten Linderung. Auf die Idee kam Neurodermitis-Patient René Sackel (39) während eines Reha-Aufenthalts, bei dem Salzanwendungen seine Symptome linderten. Da er zu Hause keine Badewanne hatte, entwickelte er mit Benedikt Linne (29) und Björn Bourdin (45) die Vorrichtung für die Salz-Dusche. Besonders Rosberg, der selbst mit Neurodermitis zu kämpfen hat, ist angetan. Zusammen mit Dümmel will er ein Angebot machen, entscheidet sich in letzter Minute aber um: «Ich geh doch raus, ich werde wieder emotional. Ich geh nur mit, weil das mein Ding ist...», so Rosberg, sichtlich hadernd. Wöhrl und Dümmel bieten das geforderte Geld, fordern aber 20 Prozent. Die Gründer beraten sich und schlagen das Angebot überraschend ohne Gegenangebot aus. «Wir waren uns vorher einig, dass wir nicht abweichen», erklärt René. «Als Unternehmer musst du auch mal ein Nein sagen», so Georg Kofler (65) beeindruckt.