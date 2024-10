«Die Höhle der Löwen»: Hitzige Debatte über Hodenwärmer zur Verhütung

«Ich gehe nicht auf die Knie, aber ich sage: ‹Ja›»

Im letzten Pitch dieser Staffel lässt Erfinder Alexander Wolf (33) aus Braunschweig die Löwen nicht im Regen stehen. In seinen Regenschirm «Cupbrella» ist ein ausklappbarer Flaschen– oder Cupholder eingebaut – ideal für Fussballfans oder Konzertbesucher. Für 25 Prozent seiner Firma ruft er 60.000 Euro auf. Am Ende seines Pitches demonstriert Wolf noch eine ganz spezielle Anwendung seines Schirms: Zu «Singing in the rain» platziert er eine Piccolo–Flasche in dem Cupholder, kniet wie bei einem Antrag vor den Löwen nieder, zückt einen Ring und stellt die Frage aller Fragen: «Wer will mit mir, in guten wie in schlechten Tagen, durch den Regen tanzen?» Die Löwen sind vom romantisch angehauchten Pitch des Gründers beeindruckt. Ein Investment sehen die meisten jedoch nicht: «Ich bin nicht verrückt genug, um in den Regenschirm–Markt einzusteigen», so Carsten Maschmeyer. Am Ende bleibt, wie so oft, Ralf Dümmel als letzte Löwen–Chance: «Ich gehe nicht auf die Knie, aber ich sage: ‹Ja›.» Der Schirm–Deal steht und beide fallen sich überschwänglich um den Hals. Damit geht eine bewegende Jubiläumsstaffel in die Pause bis zum Weihnachtsspecial.