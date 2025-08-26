«Die Höhle der Löwen»: Investoren-Duo knackt Millionenmarke

Löwen–Sextalk um «Vögelfutter»

«Dieser Pitch wird richtig juicy, denn ich verkaufe Vögelfutter.» Marius Baumgärtels (33) Pitch–Auftakt bringt es ohne Umschweife auf den Punkt. Seine «anuux»–Kapseln wirken im Darm nahrungsbindend und sollen so Analverkehr zum gesunden und hygienisch einwandfreien Vergnügen machen. Das Nahrungsergänzungsmittel enthält Flohsamenschalen, Chia–Samen und Leinsamen und wird täglich eingenommen. 100.000 Euro für 12,5 Prozent sollen seinem Start–up «ein bisschen mehr Bums» verleihen. Schnell entwickelt sich der Deal–Kampf zum Löwen–Sextalk. Janna Ensthaler ist «sexpositiv» – also Sex gegenüber «sehr aufgeschlossen.» Auch Judith Williams gesteht: «Ich bin sehr offen für Sexualität. Es ist eines der schönsten Themen der Welt – und du bringst diese Leichtigkeit in das Thema.» Der Berliner Gründer bietet ihr postwendend an, ihr beim nächsten einschlägigen Clubbesuch in der Hauptstadt behilflich zu sein. Zum Deal kommt es am Ende dennoch nicht, weil Zweifel an der Skalierung des Produkts laut werden. Der Gründer ist nicht enttäuscht und freut sich über das offene und positive Feedback der Löwen.