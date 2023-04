Schnell stellten die Gründer jedoch fest: «Es kam keine einzige Bestellung.» Daraufhin gaben sie das Studium auf, sammelten erstmal Follower in den sozialen Medien und wurden zu Vollzeitgründern. Schliesslich kamen auch die Bestellungen. Um ihr Unternehmen «Lockcard» am Markt zu etablieren und auf nachhaltige Ressourcen umzusteigen, benötigen sie 200.000 Euro. Im Gegenzug bieten die Gründer 15 Prozent an ihrem Unternehmen.