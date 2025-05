«Die Höhle der Löwen»: Janna Ensthaler duscht für den guten Zweck

Bettwäsche–Erfinder fallen hart

Mühevolles Bettenbeziehen soll der Vergangenheit angehören. Deshalb bringen Kevin Busch (34) und Tim Baceu (33) aus Düsseldorf ihre innovative Bettwäsche Quozy mit. Die Bettbezüge sind durch einen umlaufenden Reissverschluss an drei Seiten zu öffnen. Die Ecken der Bettdecke werden in Taschen gesteckt und haben so mehr Halt. Für ein Investment von 100.000 Euro stellen sie 15 Prozent an Quozy in Aussicht. Auf ihre Schlafgewohnheiten angesprochen bekennt Judith Williams (53): «Ich schlafe mit Mütze, Pullover und Fleece–Wäsche. Mein Mann ist von der Fraktion: 18 Grad ist warm genug.» Dann dient Nils Glagau als Probant. Er bezieht eine Bettdecke auf herkömmliche Weise schneller als Quozy–Bezieherin Janna Ensthaler – klare Punktniederlage für die Erfinder. Was den Löwen vor allem nicht gefällt: der hohe Preis von 79,90 Euro für eine Bettwäsche. Auch auf die Frage nach ihrer Zielgruppe liefern sie keine schlüssige Antwort. Nach und nach steigen die Löwen aus dem Betten–Deal aus. Judith Williams schlägt knallhart vor: «Andere Idee, new try.»