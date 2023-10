«Die Höhle der Löwen»: Klimaschutz-App sorgt für Überraschung

Das Team Doris Diebold und Morris Kurz von «hey circle» will auf das Müllproblem aufmerksam machen und lässt in der Pitch–Kulisse eine Uhr laufen: Sie zeigt den Verpackungsmüll in Kilogramm an, der jede Sekunde in Deutschland anfällt – 50 Kilo. Ralf Dümmel ist von der schnell wachsenden Zahl schockiert, die nach einer Minute bereits 3.000 Kilo anzeigt. Die zweifache Mutter Doris Diebold macht die Zahl vorstellbar: «In Deutschland werden jährlich 3.600 Fussballfelder an Wald nur für Verpackung abgeholzt!»