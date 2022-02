«Die Höhle der Löwen» kommt mit einer neuen Löwin im April zurück

Die beliebte Gründershow «Die Höhle der Löwen» startet am 4. April in die 11. Staffel. Das gab der Sender VOX am Mittwoch bekannt. Als Gast-Löwin wird dann erstmals die Unternehmerin Sarna Röser (34) zu sehen sein. Sie wird in den neun neuen Folgen an der Seite der bekannten Investoren Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler um die besten Deals kämpfen. Amiaz Habtu (44) ist wieder als Moderator dabei.