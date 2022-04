«Die Höhle der Löwen»: Michael Ballack sorgt für Jubelschreie

Um zu beweisen, wie natürlich das Mittel ist, trinken Ballack und seine Kumpane den «Pflanzendrink» sogar direkt vor der Kamera. 100.000 Euro für 20 Prozent wollen die Männer, Gartenfreund Maschmeyer will direkt einsteigen und betont seine Pflanzenkenntnisse. Wöhrl und Röser greifen zu denselben Konditionen wieder als Team an. Aber der grösste Fan ist zweifelsohne Ralf Dümmel: «Ich bin ganz aufgeregt!», so Dümmel bei seinem Versuch, die Männer von sich zu überzeugen. «Ich wäre so happy, wenn ich der Partner sein dürfte!» Er darf, wie sich nach einer kurzen Beratung herausstellt: «Wir glauben - ein bisschen Sympathie ist vielleicht auch im Spiel - dass Ralf Dümmel uns am meisten weiterbringen kann.» Der freut sich - wahrscheinlich eine Premiere in der Show - mehr als die Gründer selbst und jubelt: «Ja! Ja! Jaaa!»