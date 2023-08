«Die Höhle der Löwen»: Neu-Löwin Tijen Onaran kämpft siegessicher und verliert

«Frauenpower», freut sich Tijen Onaran gleich. «Hut ab, dass ihr das Thema aufgegriffen habt, das finde ich spannend.» Sofort schnappt sie sich Dagmar Wöhrl (69), die auch interessiert ist. «Die meisten trauen sich das Wort Intimtrockenheit gar nicht in den Mund zu nehmen», bestätigen die Gründerinnen und fordern alle Löwen auf, im Chor «Intimtrockenheit» zu sagen, was die Löwen auch brav tun. Die dritte Frau im Bunde, die mittlerweile hochschwangere Janna Ensthaler (39), steigt aus. Auch Carsten Maschmeyer (64) will nicht investieren. Bleibt Nils Glagau (47): «Ich will eine Marke aufbauen, ich habe viel Erfahrung. Ich bin euer Mann, ich gebe euch 200.000 für 15 Prozent.»