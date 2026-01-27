«Die Höhle der Löwen»: Neue Staffel startet bereits im Februar

Fans der Gründer–Show «Die Höhle der Löwen» müssen bis zu den neuen Folgen nicht mehr lange warten. Wie am Dienstag bekannt gegeben wurde, startet die 19. Staffel bereits am Montag, 23. Februar (20:15 Uhr, VOX sowie vorab auf RTL+).
Axel Schulz und Laurenz Pesch sorgen für Promi–Faktor
Damit meldet sich die Sendung «früher als je zuvor» mit der Frühjahrsstaffel zurück, wie es in der Pressemitteilung heisst. In acht Folgen werden wieder Gründer versuchen, die Investoren von ihren Geschäftsideen zu überzeugen. Mit dabei sind nicht nur Teams aus Deutschland, sondern auch aus Ecuador, Dubai, Österreich und der Schweiz. Ex–Boxer Axel Schulz (57) wird ein Grillprodukt präsentieren, Reality–Star Laurenz Pesch unterstützt Gründer bei einem Pitch als Vorführmodel.
Die Teilnehmer treffen auf erfahrene Löwinnen und Löwen: Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Beauty–Expertin Judith Williams, Handelsprofi Ralf Dümmel, Wirtschaftsgrösse Carsten Maschmeyer, Green–Tech–Investorin Janna Ensthaler und Unternehmer Frank Thelen.
Einer der «grössten Löwen–Verrisse aller Zeiten» angekündigt
Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich wohl wieder auf Einiges gefasst machen. Die neuen Folgen liefern «einige der emotionalsten und kontroversesten Momente» in der Geschichte der Gründer–Show, wirbt der Sender. So erlebe ein Start–Up «einen der grössten Löwen–Verrisse aller Zeiten». Eine Familie darf sich hingegen auf Angebote von allen Investoren freuen. Und offenbar sind die Geldgeber auch wieder mit ganzem Einsatz dabei: Eine Löwin wagt sich in eine Badewanne mit Eiswasser, ein Löwe fordert statt der gewünschten zehn Prozent ganze 50 Prozent der Firmenanteile.
Die vorherige Staffel wurde bis Ende Oktober 2025 ausgestrahlt. Nach der Herbststaffel gab es am 8. Dezember ein Wiedersehen für ein Special in der Adventszeit mit «heissen Deals unterm Tannenbaum».