Die Gründer sind überrascht. «Wir staunen gerade, so ein Feedback haben wir noch nie bekommen.» Bislang sind immerhin schon 2000 Stück verkauft. Kein überzeugendes Argument für Maschmeyer, der Unternehmer steigt gleich wieder aus, weil es ihm «gar nicht schmeckt». Wöhrl zieht nach. «Ich glaube, die Zielgruppe ist nicht so gross. Wer Gewürze haben will, kann sie sich aus dem Gewürzschrank holen.» Auch Glagau beisst nicht an. «Geschmacklich haben mich die Produkte nicht überzeugt, also bin ich raus.»