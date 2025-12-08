«Die Höhle der Löwen» und mehr: Diese Shows feiern Weihnachten

Weihnachtsspezial von «Das 1% Quiz»

Am Donnerstag, dem 18. Dezember, zeigt Sat.1 um 20:15 Uhr das Weihnachtsspezial von «Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?», moderiert von Jörg Pilawa. In der festlichen Ausgabe treten prominente Gäste, darunter Nadja und Sandy von den No Angels, an, um ihr Wissen in unterschiedlichen Kategorien wie Logik, Sprache und Wahrnehmung unter Beweis zu stellen. Ziel des Formats ist es, Fragen zu beantworten, die zuvor in Umfragen getestet wurden und die nur ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung korrekt beantworten konnte. Der erfolgreichste Kandidat oder die Kandidatin kann bis zu 100.000 Euro gewinnen. Neu im Weihnachtsspezial ist eine Mitmachfunktion für Zuschauerinnen und Zuschauer: Wird die sogenannte 1%–Frage im Studio nicht gelöst, können Teilnehmende über die Joyn–App versuchen, die richtige Antwort zu finden und dabei 5.000 Euro gewinnen.