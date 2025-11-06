«Die Höhle der Löwen»: VOX zeigt Weihnachtsspecial

Auch in diesem Jahr feiert «Die Höhle der Löwen» Weihnachten mit einer besonderen Folge. Das grosse Weihnachtsspecial «Endlich Weihnachten» der beliebten Gründershow läuft am 8. Dezember um 20:15 Uhr bei VOX. Fans können die Folge bereits ab dem 1. Dezember um 0 Uhr exklusiv auf RTL+ anschauen.
Laut Sendermitteilung sorgt Frank Thelen (50) in einem weihnachtlich geschmückten Studio mit dem Elektro–Schneemobil «Bobsla» für den lautesten Auftritt des Abends. Währenddessen verwandelt die Gründerin Jennifer Kraus mit ihrer «Streuselade» die Höhle in eine Weihnachtsbäckerei. Der Sender verspricht noch «viele weitere Überraschungen». Ob die Gründer mit ihren weihnachtlichen Geschäftsideen die Löwen überzeugen können?
Zur Tradition geworden
Das erste Weihnachtsspecial wurde am 12. Dezember 2022 ausgestrahlt. Seitdem wird diese besondere «DHDL»–Folge traditionell wenige Tage vor den Feiertagen gezeigt. In den Weihnachtsspecials bieten Gründer Geschäftsideen dar, die zur winterlichen Jahreszeit passen. Letztes Jahr präsentierte zum Beispiel der Gründer Andreas Kramer ein Snowboard, das die Anzahl von Stürzen reduzieren soll. Nach langen Verhandlungen einigte er sich mit Nils Glagau (50) auf einen Deal.