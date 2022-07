Die HSV-Legende Uwe Seeler ist tot

Seit einigen Jahren häuften sich die gesundheitlichen Probleme des Ehrenspielführers der deutschen Nationalmannschaft. Zuletzt war Seeler mehrfach gestürzt. Er war «gestolpert und lag plötzlich auf der Nase», hatte er «Bild» Anfang Juni bestätigt. Bereits 2020 hatte die HSV-Ikone laut der Tageszeitung nach einem Sturz an der Hüfte operiert werden müssen. Seit einem Autounfall im Jahr 2010 litt Seeler unter anderem an chronischen Rückenschmerzen. Ausserdem musste er sich im Alter von 80 Jahren einen bösartigen Tumor am Rücken entfernen lassen.