Die Jonas Brothers kommen nach Deutschland

Die Deutschland-Konzerte der Jonas Brothers

Unter dem Motto «Five Albums. One Night.» soll das erste der Deutschland-Konzerte am 21. Mai in Hamburg über die Bühne gehen. Gleich am Abend darauf, dem 22. Mai, gastieren die Brüder dann in Köln, bevor am 3. Juni ein letzter Deutschland-Gig in München ansteht. Der Vorverkauf für die Tickets der Jonas-Brothers-Tour startet in drei Stufen. Zunächst können Kunden von Telekom Deutschland ab Mittwoch, dem 2. August, sogenannte Magenta Music Prio Tickets erwerben, bevor der allgemeine Vorverkauf beginnt. Weitere Informationen hierzu liefern «Ticketmaster» und «Eventim».