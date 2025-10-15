«Die Kaiserin»: Dreharbeiten zur dritten und letzten Staffel laufen

Devrim Lingnau (26) und Philip Froissant (31) schlüpfen erneut in ihrer Rollen als Elisabeth und Franz: Seit September läuft der Dreh zur dritten Staffel der deutschen Netflix–Serie «Die Kaiserin». Das gab der Streamingdienst an diesem Mittwoch bekannt.
Demnach entstehen die ersten Szenen in Bayern und auch in Tschechien soll wieder gedreht werden. Dieses Mal wird das Team jedoch auch in Spanien seine Zelte aufschlagen. Warum der neue Drehort benötigt wird, wird aus der Handlungsbeschreibung zu Staffel drei deutlich.
Ein Abenteuer wartet auf die Kaiserin
Nach dem verheerenden Sardinischen Krieg kehrt Kaiser Franz als ein gebrochener und von Schuld gezeichneter Mann zurück. Die Verantwortung für den Tod Tausender junger Soldaten lastet schwer auf ihm. Kaiserin Elisabeth versucht, ihm beizustehen – sie kämpft leidenschaftlich um ihre Ehre und setzt sich unbeirrbar für das ein, was sie für das Richtige für das Reich hält. Doch ihre Bemühungen stossen auf erbitterten Widerstand am Hof. Schliesslich zwingen sie Intrigen und ihr angeschlagener Gesundheitszustand, Wien zu verlassen – und sie begibt sich auf eine unerwartete Reise voller Abenteuer und neuer Erkenntnisse.
Für das Finale der Serie werden sechs Teile angekündigt. Neben bereits bekannten Darstellerinnen und Darstellern wie Devrim Lingnau, Philip Froissant, Melika Foroutan, Johannes Nussbaum, Josephine Thiesen und Runa Greiner gibt es auch neue Gesichter. So wird etwa «Die Discounter»–Star Merlin Sandmeyer als Konstantin von Hohenlohe zu sehen sein. Weitere Neuzugänge sind Dejan Bućin als Graf Andrássy, Marlene Burow als Terese, Nico Holonics als Otto von Bismarck und Sebastian Blomberg als Kaiser Wilhelm I.
Katharina Eyssen wird auch bei der dritten Staffel als Showrunnerin fungieren. «Die Kaiserin» rund um die Geschichte von Kaiser Franz Joseph I. (1830–1916) und Kaiserin Elisabeth (1837–1898) feierte internationale Erfolge. Angaben des Streamingdienstes zufolge konnte sich die erste Staffel im Jahr 2022 für fünf Wochen in den hauseigenen Top Ten der nicht–englischsprachigen Serien halten. Mit der zweiten Staffel sei «Die Kaiserin» gar eine der erfolgreichsten Netflix–Serien des Jahres 2024 gewesen und habe es in 84 Ländern in die Top Ten geschafft – darunter zehnmal auf den Thron.