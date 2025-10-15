«Die Kaiserin»: Dreharbeiten zur dritten und letzten Staffel laufen

Ein Abenteuer wartet auf die Kaiserin

Nach dem verheerenden Sardinischen Krieg kehrt Kaiser Franz als ein gebrochener und von Schuld gezeichneter Mann zurück. Die Verantwortung für den Tod Tausender junger Soldaten lastet schwer auf ihm. Kaiserin Elisabeth versucht, ihm beizustehen – sie kämpft leidenschaftlich um ihre Ehre und setzt sich unbeirrbar für das ein, was sie für das Richtige für das Reich hält. Doch ihre Bemühungen stossen auf erbitterten Widerstand am Hof. Schliesslich zwingen sie Intrigen und ihr angeschlagener Gesundheitszustand, Wien zu verlassen – und sie begibt sich auf eine unerwartete Reise voller Abenteuer und neuer Erkenntnisse.