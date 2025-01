«Die Kaiserin»: Netflix-Serie über Sisi endet mit Staffel drei

Grosser Erfolg für «Die Kaiserin»

«Wie viele Menschen wir ein zweites Mal auf der ganzen Welt erreichen und berühren konnten, macht mich manchmal sprachlos», berichtet Showrunnerin Eyssen. Angaben des Streamingdienstes zufolge konnte sich die erste Staffel im Jahr 2022 für fünf Wochen in den hauseigenen Top Ten der nicht–englischsprachigen Serien halten. Mit der zweiten Staffel sei «Die Kaiserin» gar eine der erfolgreichsten Netflix–Serien des Jahres 2024 gewesen und habe es in 84 Ländern in die Top Ten geschafft – darunter zehnmal auf den Thron.