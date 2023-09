«Die Kaiserin»: Netflix verkündet Drehstart zur 2. Staffel

Die erste Staffel «Die Kaiserin» («The Empress») wurde am 29. September 2022 veröffentlicht und stiess nicht nur in Deutschland auf Gefallen. Die deutsche Netflix–Serie hielt sich fünf Wochen lang an der Spitze der Netflix Charts und belegte in 88 Ländern weltweit einen Platz in den Top 10 des Streaminganbieters.