«Die Kaiserin» und mehr: Die Serien-Highlights im November

«Silo»: Ab 15. November auf Apple TV+

Ein wenig unter dem Radar flog 2023 die exzellente dystopische Sci–Fi–Serie «Silo» mit «Dune»–Star Rebecca Ferguson (41) in der Hauptrolle. Die Mechanikerin und spätere Polizeichefin Juliette (Ferguson) lebt gemeinsam mit Hunderten Menschen in einem riesigen unterirdischen Silo. Das Leben in dem 144–stöckigen Gebilde läuft völlig autark von der Aussenwelt ab. Was in der Vergangenheit vorgefallen ist, und warum die Erdoberfläche angeblich toxisch und unbewohnbar sein soll, weiss niemand mehr.