«Die Kaiserin» feiert Netflix-Erfolg

Die Neuinterpretation der Geschichte Elisabeths von Österreich (1837-1898) stiess nicht nur in Deutschland auf Gefallen. Die deutsche Netflix-Serie belegt in 88 Ländern weltweit einen Platz in den Top 10 des Streaminganbieters. Damit ist sie derzeit mit Abstand die erfolgreichste nicht-englischsprachige Produktion in den Trend-Charts.