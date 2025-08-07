«Die Kinderschwindlerin»: TV-Komödie mit Multitalent Eko Fresh

Im Zentrum des Films steht auch die sich verändernde Beziehung zwischen Nina und Sammy. Eko Fresh, der den zurückhaltenden und liebenswerten Sammy spielt und im echten Leben Vater eines Sohnes ist – «Er ist das Beste in meinem Leben, das ich je gemacht habe» –, beschreibt seine Filmfigur so: «Nina will keine Kinder, was er am Anfang auch gut fand. Jetzt fragt er sich: ‹Hm, habe ich mich getäuscht – habe ich doch Lust darauf, Kinder zu bekommen?› Die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Alle haben ihre Argumente und die Figuren durchleben Höhen und Tiefen.»