Die Königin der Krimis: Vor 50 Jahren starb Agatha Christie

Mit Hercule Poirot und Miss Marple zu Weltruhm

Eigentlich wollte Christie Sängerin werden und studierte Musik in Paris. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs brach sie das Studium ab und arbeitete als Krankenschwester und in einer Apotheke, wobei sie sich viel Wissen über Gifte aneignete – Kenntnisse, die ihr als Schriftstellerin später sehr zugutekamen. Allerdings fand sie schnell mehr Gefallen am Schreiben, genauer gesagt am Schreiben von spannenden Kriminalgeschichten mit zahlreichen Figuren, die meist durch komplizierte Familiengeschichten, Affären, Lügen und Intrigen verbunden sind. Die Einfälle seien ihr früher in der Badewanne während des Apfelessens gekommen, sagte Agatha Christie der «New York Times» 1966. Danach passierte es auch beim «Gehen oder einfach nur Abwaschen, ein mühsamer Prozess».