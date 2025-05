Die kontroversesten ESC-Momente: Skandale, Überraschungen und Aufreger

Skandale aus 2025 und 2024

Noch vor dem diesjährigen Finale kam es zu einer Kontroverse um ein Teilnehmerland. In einem Brief forderten laut «The Independent» über 70 ehemalige ESC–Teilnehmer den Ausschluss Israels. Der öffentlich–rechtlichen Rundfunkanstalt Kan werfen sie unter anderem vor, «mitschuldig am israelischen Völkermord an den Palästinensern in Gaza» zu sein. Bereits im letzten Jahr wurden kritische Stimmen zu Israels Teilnahme laut.