Die Krone ruft: Wann endet die Sommerpause für William und Kate?

Die Pflicht ruft: Für Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) endet die Sommerpause spätestens in der kommenden Woche, wenn die Schule für ihre drei Kinder wieder losgeht. Für Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) beginnt am Mittwoch (6. September) das neue Schuljahr an der Lambrook School. Vergangenes Jahr wurde das Trio in seinen Schuluniformen gemeinsam eingeschult. Ihre Eltern brachten sie damals zum Vorschultag für neue Schülerinnen und Schüler.