«Die Küblböck-Story - Eure Lana Kaiser» enthüllt Sprachmemo vor Tod

In der Nachricht, adressiert an einen früheren Lebensgefährten, klingt Kaiser deutlich angespannt und sagt mit brüchiger Stimme: «Hallo Manni, ich bin‹s – der Daniel, also die Lana eigentlich ... ich wollte dir nur sagen, dass ich gern von diesem Schiff hier runter möchte. Ich würde gern nach New York fliegen. Auf dem Schiff klappt irgendwie nichts, wie ich es mir ... Ruf mich doch bitte zurück ... alles klar, mach›s gut, ciao.» Der Ex–Partner, an den die Sprachnachricht verschickt wurde, kommt in der Doku ebenfalls zu Wort.