Die erste Jubiläumsfolge mit Cornelia Poletto (51) läuft am 16. Januar. Darin kochen Alexander Kumptner (39), Thomas Martin (56), Christoph Rüffer (49), Max Strohe (41), Milena Broger und Viktoria Fuchs (33) miteinander. Die zweite Spezial-Episode am 17. Januar mit Nelson Müller (43) bittet Sarah Henke (40), Robin Pietsch (34), Tarik Rose (52), Björn Freitag (49), Richard Rauch (37) und Fabio Haebel an die Herdplatten. Die dritte und letzte Sondersendung mit Johann Lafer (65) ist am 18. Januar zu sehen. Ali Güngörmüs (46), Meta Hiltebrand (39), Karlheinz Hauser (55), Ralf Zacherl (52), Mario Kotaska (49) und Zora Klipp (32) stellen dabei ihr Können unter Beweis.