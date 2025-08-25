«Die Landarztpraxis» läuft jetzt auch im Ausland

Neue Folgen kommen 2026

Für Nachschub wird bereits gesorgt. Denn aktuell wird die vierte Staffel produziert, die 2026 wieder wochentäglich ab 19 Uhr in Sat.1 und auf Joyn zu sehen sein soll. 240 neue Folgen erwarten dann die Fans. Wie es in der Pressemitteilung heisst, wird es zunächst neue Geschichten aus Wiesenkirchen am Schliersee geben, bevor im Nachbarort Weilhausen eine weitere Landarztpraxis eröffnet.