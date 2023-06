«Die Landarztpraxis»: Darum geht es in der neuen Serie

Die Hauptrolle der neuen TV-Serie übernimmt Schauspielerin Caroline Frier (40) als alleinerziehende Landärztin Dr. Sarah König. Zusammen mit ihrer Teenager-Tochter Leo König, deren Rolle «Bibi & Tina»-Darstellerin Katharina Hirschberg (21) übernimmt, kommt sie für ihren neuen Job von Berlin in das beschauliche Dorf Wiesenkirchen am Schliersee. Dort gewinnt Dr. König rasch das Vertrauen der Wiesenkirchner - sie behandelt Einheimische, Urlaubsgäste und ab und an auch eine Kuh.