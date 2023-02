«20 Jahre Hand in Hand»

Einen Tag zuvor, am Valentinstag, hatten Renata und Valentin noch mit einer Foto- und Video-Kollage ihre Liebe gefeiert. «20 Jahre Hand in Hand! Mit dir ist jeden Tag ein Valentins Tag! Just thankful! Happy Valentine's Day, egal ob als Paar oder Single. Spread love and smile on this beautiful and sunny day», heisst es im gemeinsamen Post. Bereits im Oktober 2022 deutete Renata in einem RTL-Interview an, dass die beiden am liebsten 2023 Eltern werden würden.