«Die Lütte»: Künstlerin Angelika Mann mit 76 Jahren verstorben

Der Musik verfallen seit Kindertagen

Schon als junges Mädchen verbrachte Mann Stunden am Klavier. Ihr musikalischer Geschmack reichte von klassischen Komponisten bis hin zu den Beatles. Obwohl sie nach der Schule zunächst einen anderen Weg einschlug und eine Ausbildung zur Apothekenhelferin machte, zog es sie immer wieder zur Musik. Ihre Leidenschaft für das Publikum zeigte sich früh: Schon während der Lehre unterhielt sie ihre Kollegen mit Gesangseinlagen. Ab den 1970er Jahren widmete sie sich dann ganz der professionellen Bühnenkarriere.