Die meisten Shows in Las Vegas: Barry Manilow bricht Elvis-Rekord

Der «King of Rock ‹n› Roll» Elvis Presley trat zum ersten Mal 1956 in Las Vegas auf, doch die Show floppte. Seinen Mega–Erfolg hatte er erst viel später: 1969 begann er, im Westgate (damals «International Hotel») zu performen und wurde zum höchstbezahlten Künstler in Las Vegas. Seine letzte Show spielte er am 12. Dezember 1976.