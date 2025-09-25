«Die Millionenidee»: Sat.1 verrät Details zur Show mit Ralf Dümmel

Seiner Begeisterung für neue Ideen bleibt der Investor also treu. In der Ankündigung heisst es, dass Dümmel und sein Team jedem Kandidaten oder jeder Kandidatin die Chance bieten, aus einer Idee «ein marktreifes Produkt zu machen». Die TV–Zuschauer können dabei alle Schritte von der Auswahl über die Weiterentwicklung bis zum Praxistest und schliesslich den Markteinstieg mitverfolgen. Der TV–Löwe trage bei dem Vorhaben das volle Risiko. «Der Gewinn wird nach Abzug aller Kosten fair 50:50 geteilt», wird erklärt. Im Bewerbungsaufruf heisst es zudem: «Präsentiere deine Idee Ralf Dümmel, dem bekannten Unternehmer und Investor, der schon unzählige Produkte erfolgreich auf den Markt gebracht hat. Dank seiner Erfahrung, seinem engagierten Team und einem starken Netzwerk kann aus deiner Idee schon bald ein echtes Produkt werden, an dem du ein Leben lang verdienen kannst!»