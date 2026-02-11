Schweizer Illustrierte Logo

  3. «Die Mumie 4» kommt - mit Brendan Fraser und Rachel Weisz
Fortsetzung kommt 2028 ins Kino

«Die Mumie 4» kommt - mit Brendan Fraser und Rachel Weisz

«Die Mumie» kehrt mit dem Original–Duo auf die grosse Leinwand zurück: Brendan Fraser und Rachel Weisz sind für den vierten Teil wieder dabei. Der Kinostart ist für den 19. Mai 2028 angesetzt.

Brendan Fraser und Rachel Weisz in «Die Mumie» aus dem Jahr 1999.
Brendan Fraser und Rachel Weisz in «Die Mumie» aus dem Jahr 1999. imago images/Allstar/Mary Evans/AF Archive/Universal Pictures

Die beiden Oscarpreisträger Brendan Fraser (57) und Rachel Weisz (55) kehren für den vierten Teil von «Die Mumie» zurück auf die Kinoleinwand. Der Film soll am 19. Mai 2028 in die Kinos kommen, wie Universal mitteilte.

Bereits im November vergangenen Jahres kursierten Gerüchte über eine mögliche Rückkehr von Fraser und Weisz zu «Die Mumie». Nun ist klar, die beiden Co–Stars werden wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. Das Drehbuch stammt von David Coggeshall (49). Die Handlung des Films bleibt weiterhin geheim.

Wiedervereinigung nach fast 30 Jahren

Rachel Weisz und Brendan Fraser spielten bereits in den ersten beiden Teilen «Die Mumie» (1999) und «Die Mumie kehrt zurück» (2001) gemeinsam die Hauptrollen als Rick O'Connell und Evelyn Carnahan. Im dritten Teil «Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers» (2008) war nur noch Brendan Fraser dabei. Für den vierten Teil ist das Duo fast 30 Jahre nach dem ersten Film nun wieder vereint.

Das als Radio Silence bekannte Duo Matt Bettinelli–Olpin (47) und Tyler Gillett (43) führt beim vierten Teil von «Die Mumie» Regie. Produziert wird der Film unter anderem von Radio Silence Productions. Es ist die zweite Zusammenarbeit des Regieduos mit Universal Pictures, nachdem Bettinelli–Olpin und Gillett bereits den Vampirfilm «Abigail» (2024) inszeniert hatten.

Sean Daniel (74), der mit der «Mumie»–Reihe, die weltweit 1,8 Milliarden US–Dollar (1,5 Mrd. Euro) einspielte, bereits grosse Erfolge feierte, kehrt als Produzent zurück. Daniel produzierte die ersten drei Filme sowie das 2017 erschienene Reboot mit Tom Cruise (63).

Von SpotOn vor 2 Minuten
