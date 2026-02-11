«Die Mumie 4» kommt - mit Brendan Fraser und Rachel Weisz

Wiedervereinigung nach fast 30 Jahren

Rachel Weisz und Brendan Fraser spielten bereits in den ersten beiden Teilen «Die Mumie» (1999) und «Die Mumie kehrt zurück» (2001) gemeinsam die Hauptrollen als Rick O'Connell und Evelyn Carnahan. Im dritten Teil «Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers» (2008) war nur noch Brendan Fraser dabei. Für den vierten Teil ist das Duo fast 30 Jahre nach dem ersten Film nun wieder vereint.