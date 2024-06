Die nächste macht den Abflug: Auch Kim Virginia zieht nach Dubai

«Wurde schon mit einer Waffe bedroht»

Vitamin D sei nicht der einzige Grund, weshalb die ehemalige Dschungel–Kandidatin Deutschland den Rücken kehre. Dubai sei «sicherer», so Virginia. «Die Sicherheit ist mir schon sehr wichtig. In Miami wurde ich schon mit einer Waffe bedroht, in Mannheim hat mein Vater ein Messer abbekommen. Das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, auszuwandern.» Erst vor wenigen Wochen hatte sich Virginia an ihre Follower und die Öffentlichkeit gewandt, nachdem ihr Stiefvater, der AfD–Politiker Heinrich Koch (62), bei einer Messerattacke in Mannheim verletzt wurde. Er sei «die einzige Vaterfigur in meinem Leben, und er wurde jetzt mit einem Messer angegriffen», so die TV–Bekanntheit Anfang Juni.