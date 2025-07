«Die Nacht von Paris 2015»: Sky zeigt Doku über die Terroranschläge

Prominente Zeitzeugen melden sich zu Wort

Was die neue Dokumentation besonders macht: Zum ersten Mal sprechen viele der damals Betroffenen so offen wie nie zuvor über ihre Ängste und Hoffnungen in jenen dramatischen Stunden. Oliver Bierhoff (57), damals Teammanager der DFB–Elf, wird ebenso zu Wort kommen wie die Spieler Ilkay Gündogan (34) und Julian Draxler (31). Auch deren Partnerinnen teilen ihre Erinnerungen.