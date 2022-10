«Die nackte Kanone» mit Liam Neeson? Diese Darsteller wären geeigneter

Seth MacFarlane

Sollte es von all den grossen Namen doch keiner werden, übernimmt der Produzent die Rolle vielleicht einfach selbst? Seth MacFarlane weist sein Gespür für gute Pointen nicht nur seit 21 Staffeln mit der Zeichentrickserie «Family Guy» nach, sondern auch immer wieder leibhaftig vor der Kamera. In der «Star Trek»-Persiflage «The Orville» (2017) stolpert er als wenig souveräner Captain Ed Mercer durch diverse Weltraum-Abenteuer. Aber auch in Zusammenarbeit mit Kandidat Liam Neeson glänzte er humoristisch: In «A Million Ways to Die in the West» (2014) kämpft er als feiger Schafzüchter Albert Stark mit einem Banditen (Neeson) um das Herz einer Frau (Charlize Theron, 47).