Hollywoodstars in Berlin

«Die nackte Kanone»-Premiere mit Pamela Anderson und Liam Neeson

Die Hollywoodstars Pamela Anderson und Liam Neeson begeisterten bei der glanzvollen Deutschlandpremiere der Slapstick–Komödie «Die nackte Kanone» am Donnerstagabend in Berlin. Arm in Arm liefen sie über den pinken Teppich.