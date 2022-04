Die Natur ruft: Drei traumhafte Ziele für Waldbegeisterte

Auf rund 350 Kilometern können Besucher in die wilde Welt eintauchen, die Wanderwege sind gut markiert. Natürlich können Outdoor-Fans auch per Fahrrad das Ganze erkunden - vorbei an Mooren und Bergbächen führen die Strecken. Einen tollen Ausblick bietet der 1.315 Meter hohe Gipfel des Grossen Falkensteins. Hoch hinaus geht es auch auf dem Skywalk bei Eck-Riedlstein: 30 Meter über den Bäumen haben Abenteuerlustige einen schönen Blick ins Zellertal. Kein Wunder, dass es jährlich über 1,3 Millionen Besucher in diese Gegend zieht.