Die neue Nummer eins: Rapper Gzuz erobert die Deutschen Album-Charts

Mit seinem neuen Album «Grosse Freiheit» kann Gzuz (33) einen grossen Erfolg verbuchen. Der Deutschrapper hat es zum sechsten Mal an die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts geschafft. Das teilt die GfK am Freitag mit. Matthias Reim (64) steigt mit seiner gleichnamigen Platte direkt auf Platz zwei ein. Dahinter platzieren sich die beiden britischen Musiker Bonobo mit «Fragements» und Eric Clapton mit «The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (Live)». Rang fünf wird von Magnum mit «The Monster Roars» besetzt.