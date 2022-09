Die neue Serie des «Better Call Saul»-Machers landet bei Apple TV+

Kim-Wexler-Darstellerin Rhea Seehorn kehrt zurück

Keine Geringere als Rhea Seehorn (50), die in «Better Call Saul» Saul Goodmans (Bob Odenkirk, 59) grosse Liebe Kim Wexler spielte, wird in der neuen, nun bestellten Serie die Hauptrolle übernehmen. «Es ist schon lange überfällig, dass sie ihre eigene Serie erhält», erklärte dann auch Showrunner Gilligan in einem offiziellen Statement. Darstellerin Seehorn schrieb in einer Reaktion auf Twitter, sie sei «überglücklich und aufgeregt» wegen der Ankündigung des neuen Serienprojekts.