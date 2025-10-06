«Die Nibelungen - Kampf der Königreiche»: RTL+ gibt Startdatum bekannt

Darum geht's in der Serie

Die Show erzählt die Geschichte von Kriemhild (Lilja van der Zwaag), die als Königstochter in einer Welt aufwächst, in der ihr Schicksal längst beschlossen scheint. Mit dem Erscheinen des mysteriösen Kriegers Siegfried von Xanten (Jannis Niewöhner) gerät alles aus den Fugen. Er ist stark, schön und gefährlich – und ins Wanken geraten nicht nur Kriemhilds Gefühle, sondern das ganze Reich. Zwischen ihnen steht der schweigsame Waffenmeister Hagen von Tronje (Gijs Naber). Er ist heimlich in Kriemhild verliebt, doch aus Pflicht wird Verzicht – und aus Verzicht wird Verrat.