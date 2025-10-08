«Die Nichte des Polizisten»: Polizeithriller mit wahrem Hintergrund

Genau hier setzt der neue ARD–Fernsehfilm an, der am 8. Oktober um 20:15 Uhr im Rahmen von «FilmMittwoch im Ersten» ausgestrahlt wird. Regisseur Dustin Loose inszenierte einen Polizeithriller, der von diesem realen Ereignis inspiriert ist – jedoch ohne den Anspruch, das Verbrechen selbst aufzuklären. Der Film nimmt das dramatische Ereignis zum Ausgangspunkt, erzählt jedoch eine eigene fiktionale Geschichte. «Es ist ein Versuch, sich der Wahrheit zu nähern», fügt Hauptdarstellerin Magdalena Laubisch (27) bei der Presseveranstaltung hinzu.