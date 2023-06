Die Osbournes: Doch kein Comeback mit eigener Reality-Show?

Das Haus der Osbournes in Los Angeles steht auch bereits zum Verkauf - allerdings findet sich aktuell kein Käufer. Quellen verrieten der «Daily Mail», dass Ozzy und Sharon Osbourne das Problem auf den «furchtbaren» Immobilienmarkt schieben. Zudem warten die Osbournes darauf, dass ihr Haus in Grossbritannien renoviert wird, damit der an Parkinson erkrankte Musiker auch in seinem Haus gepflegt werden kann. Zudem sollen die beiden entschieden haben, sich nicht vollständig von Kalifornien lösen zu wollen, stattdessen wollen sie sich eine Art «Zuhause» in der Stadt bewahren.