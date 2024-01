«Die Passion»-Cast: Zuschauer können Vorschläge einreichen

Vor zwei Jahren fand «Die Passion – Die grösste Geschichte aller Zeiten» in Essen statt, nun wechselt RTL in die documenta Stadt Kassel. In Nordhessen soll das Musik–Live–Event wieder die letzten Tage im Leben von Jesus von Nazareth inszenieren und mit Popsongs in die Moderne transportiert werden. Eine Personalie steht schon fest: Die Rolle des Erzählers übernimmt statt Moderator Thomas Gottschalk (73) dieses Mal Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jaenicke (63). Wer Jesus spielt, ist indes noch nicht bekannt. 2022 war es der erste «DSDS»–Sieger und Musicaldarsteller Alexander Klaws (40).