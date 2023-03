Was ändert sich in der Show und was bleibt gleich?

Ulla Kock am Brink: In maximal zehn Spielrunden spielen unterschiedlichste Kandidatenpaar- Konstellationen um den Gewinn von bis zu 25.000 Euro. Im Mittelpunkt der Show stehen teils skurrile Spiele, die ausschliesslich aus Materialien aus einem normalen Haushalt stammen: Stifte, Büroklammern, Becher, Bälle, Seife, Schwimmflossen, Zitronen. Es ist schon irre, was die Spielerfinder sich ausgedacht haben. Hier werden die Grenzen der Physik erprobt. Die Paare haben zwei bis drei Wochen Zeit für das Einüben der Spiele. Und auf der Bühne kommt es dann darauf an, Taktik, Spass am Spiel, perfektes Teamwork und viel Fingerspitzengefühl zu beweisen.