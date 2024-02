Die Pflicht ruft: Prinz William ab Mittwoch wieder bei der Arbeit

Über den Gesundheitszustand von Prinzessin Kate gab der Palast keine neuen Informationen bekannt. Als sie am 29. Januar aus dem Krankenhaus entlassen wurde, hiess es in einer Erklärung, sie mache «gute Fortschritte». Die dreifache Mutter erholt sich derzeit im Adelaide Cottage in Windsor von einer Bauchoperation, für die sie insgesamt 13 Tage in einer Londoner Klinik verbracht hatte. Es wird erwartet, dass Kate erst nach Ostern in die Öffentlichkeit zurückkehren wird.