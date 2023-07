«Die Pochers!»: Dior-Sandalen, teure Handtaschen und Einbrüche

«Das ist wieder genau das, was mich an der Gesellschaft und auch an deiner Meinung extrem ankotzt, muss ich dir ehrlich sagen», entgegnet sie. Nur weil er keine Handtaschen trage, könne er nicht entscheiden, ob man so viele Taschen besitzen sollte oder nicht. «Jeder hat andere Interessen im Leben. Manche machen Taschen glücklich.» Die Moderatorin gibt ihm weiter Kontra und spielt darauf an, wie man nur Geld für teure Autos oder einen Besuch des Super Bowl ausgeben könne.