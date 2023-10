«Die Pochers!»: Feiern Oliver und Amira Pocher gemeinsam Weihnachten?

Oliver (45) und Amira Pocher (31) hatten in ihrem Podcast «Die Pochers!» kein Geheimnis daraus gemacht, dass es in ihrer Beziehung kriselte. Sie wählten ihr gemeinsames Format im August auch, um zu bestätigen, dass sie sich nach etwas weniger als vier Ehejahren getrennt hatten. Doch kürzlich folgte eine weitere Trennung: Der Komiker verkündete auf Instagram das Ende für den gemeinsamen Podcast. In der letzten Folge mit dem Comedian und der Moderatorin geht es unter anderem darum, ob sie gemeinsam Weihnachten feiern.