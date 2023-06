Die Pochers über ihre Ehekrise: Sie bekommen ungefragt Beziehungstipps

Amira Pocher habe in der vergangenen Woche bei Instagram von «irgendeinem Spinner» ungefragt ihr erstes Dickpic bekommen. «Ich hab mein Handy fast fallen lassen. Es war wirklich widerlich. Es war wirklich ekelhaft», erzählt sie. «Ich meine, da kommt eine Schlagzeile: ‹Krise›. Noch nicht einmal ‹Trennung›. Und das reicht schon, dass sich Menschen, oder halt Männer, aufgefordert fühlen: ‹Weisste was, ich nutze jetzt meine Chance [...] und schicke ihr ein schönes Dickpic von mir.›» Sie fragt sich, was sich solche Männer wohl dabei denken.